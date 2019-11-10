СЕГОДНЯ 05:00 2019-11-10T05:00:38+03:00

Прогноз погоды на 10 ноября в Иркутске: днем без осадков Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Иркутск 10 ноября пришла зима. Снег, выпавший этой ночью вряд ли уже растает. Точно не сегодня. Синоптики обещают днем в воскресенье только отрицательные температуры: за окном будет -4, -6 градусов. Осадков днем не ожидается, ветер дует с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

- По области 10 ноября по области - переменная облачность, без существенных осадков, местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в регионе — западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Уличные термометры в Приангарье покажут -4...-9, местами -10...-15 градусов.

Метеорологи предупреждают, что по области сегодня возможны метели, усиление ветра до 20 м/с. На Байкале 10 ноября также непогода: в южной части озера ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 24-29 м/с, по средней части озера Байкал до 29-34 м/с, мокрый снег и снег.

ИСТОЧНИК KP.RU