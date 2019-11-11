2019-11-11T08:20:01+03:00
Общество

Иркутянку оштрафовали за порчу дорог в Белгородской области

Ее фирма занималась перевозкой крупногабаритных грузов по дорогам общего пользования
Анна ПОПОВА
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Иркутянку оштрафовали за порчу дорог в Белгородской областиИркутянку оштрафовали за порчу дорог в Белгородской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Накануне жительнице Иркутска пришло постановление о том, что она виновна в порче дорог в Белогродской области и теперь должна выплатить местному Управлению автомобильных дорог сумму в размере 133 тысячи рублей. Каким образом женщину занесло в европейскую часть России и зачем она повредила там дорожное покрытие? На самом деле, все просто. Иркутянка является индивидуальным предпринимателем и занимается грузоперевозками. Один из ее подшефных водителей, который управлял огромным КАМАЗом с прицепом, решил проигнорировать правила дорожного движения на территории Белгородской области.

- Вместо того, чтобы свернуть на специальную объездную дорогу для большегрузов, автомобилист двигался по трассе общего пользования, которая получила повреждения от того, что по ней проехал тяжелый грузовик, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

Когда женщине пришло постановление о том, что та должна компенсировать ущерб компании из Белгородской области, она не обратила на него внимания. Тогда судебные приставы наложили запрет на регистрацию КАМАЗа с прицепом. Но и эти меры не заставили иркутянку выплатить 133 тысячи. После этого сотрудники ведомства просто списали нужную сумму со счетов должницы. Деньги уже находятся на счету УпрДора Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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