Иркутская зоогалерея эвакуировала 30 животных из закрывшегося в Чунском районе зоопарка
Зоопарк в зоопарке. Иркутская зоогалерея пополнилась сразу 30 животными. Сотрудники привезли их из закрывшегося зоопарка в поселке Чунский в Приангарье.
- Завершена настоящая «спецоперация» по эвакуации более чем 30 экзотических животных с самого севера нашей области, - говорит координатор зоогалереи Людмила Ивушкина.
Шутка ли! Поездка не близкая, но причина веская. Зоопарк в Чунском не смог найти нового места для выставки экспозиции. По словам зоологов, животных пытались пристроить в организации Красноярска и Абакана, но брать такую большую компанию зверей разом, никто не решился. Пришлось спасать их иркутянам.
Всех животных согласно правилам разместили в карантине. Позже, после необходимого времени, их смогут увидеть посетители зоогалереи. Часть новых постояльцев постараются со временем пристроить, для оставшихся построят новые вольеры.
ИСТОЧНИК KP.RU