Иркутская зоогалерея эвакуировала 30 животных из закрывшегося в Чунском районе зоопарка

СЕГОДНЯ 03:40 2019-11-12T03:40:31+03:00

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Зоопарк в зоопарке. Иркутская зоогалерея пополнилась сразу 30 животными. Сотрудники привезли их из закрывшегося зоопарка в поселке Чунский в Приангарье.

- Завершена настоящая «спецоперация» по эвакуации более чем 30 экзотических животных с самого севера нашей области, - говорит координатор зоогалереи Людмила Ивушкина.

Шутка ли! Поездка не близкая, но причина веская. Зоопарк в Чунском не смог найти нового места для выставки экспозиции. По словам зоологов, животных пытались пристроить в организации Красноярска и Абакана, но брать такую большую компанию зверей разом, никто не решился. Пришлось спасать их иркутянам.

Всех животных согласно правилам разместили в карантине. Позже, после необходимого времени, их смогут увидеть посетители зоогалереи. Часть новых постояльцев постараются со временем пристроить, для оставшихся построят новые вольеры.

ИСТОЧНИК KP.RU