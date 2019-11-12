2019-11-12T05:21:39+03:00
Происшествия

Снимали с балконов: на пожаре ночью 12 ноября спасли 34 человека в Иркутске

Огонь вспыхнул в многоквартирном доме на Баррикад
Мария КНЯЗЕВА
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Снимали с балконов: на пожаре ночью 12 ноября спасли 34 человека в ИркутскеСнимали с балконов: на пожаре ночью 12 ноября спасли 34 человека в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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- Помогите, горим! - поступил звонок иркутским пожарным от жильцов одноподъездного многоквартирного дома на улице Баррикад в четвертом часу ночью 12 ноября.

Из-за сильного задымления в подъезде владельцы квартир дома не могли выбраться из здания самостоятельно. Картина, которую увидели по приезду пожарные была душераздирающая: из окон выглядывали люди и просили помощи, некоторые вышли на балконы и ждали спасения там.

- Эвакуировать их по лестничному маршу не было возможности - именно он и горел. Звено газодымозащитной службы было направлено на разведку и тушение пожара внутри здания, с внешней стороны силами бойцов проводилась эвакуация людей по трехколенным лестницам, - рассказал пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области руководитель тушения пожара старший прапорщик внутренней службы Александр Кашин.

Пожарные попросили пригнать муниципальные автобусы для временного размещения спасенных иркутян. Всего из дома эвакуированы 34 человека: 27 взрослых и семеро детей. Жертв удалось избежать, однако, троим медицинская помощь все же потребовалась. Двоих детей - 4-х лет и новорожденного младенца- увезли на скорой в Ивано-Матренинскую детскую городскую клиническую больницу с подозрением на отравление угарным газом. Мужчину 1990 года рождения увезли в токсикологический центр в состоянии средней тяжести.

- Огонь повредил 25 кв.метров лестничного пролета, - отмечают в ведомстве. - Открытое горение ликвидировали за 25 минут.

Предполагаемая причина пока неизвестна. Узнать ее и подсчитать ущерб от произошедшего предстоит в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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