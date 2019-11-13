2019-11-13T05:06:42+03:00
Общество

Пьяный иностранец пытался дать взятку полицейским в аэропорту Иркутска

Теперь ему грозит лишение свободы на один год
Мария КНЯЗЕВА
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Пьяный иностранец пытался дать взятку полицейским в аэропорту ИркутскаПьяный иностранец пытался дать взятку полицейским в аэропорту ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Выпил — в тюрьму. Так возможно закончатся приключения иностранца в России. Как минимум, проблемы на свою голову путешественник уже заработал. Пьяным он появился в аэропорту Иркутска, а когда на него обратили внимания транспортные полицейские, мужчина попытался «откупиться».

- Во избежание ответственности за правонарушение, предусмотренное статьей «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», иностранец попытался подкупить полицейских, предложив взятку в размере 1 000 рублей, - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

Такими действиями турист навлек на себя еще больше бед. За появление пьяным в аэропорту ему грозил штраф 500-1000 рублей или 15 суток ареста, а за попытку дать взятку — реальный строк лишения свободы на один год. Возбуждено уголовное дело. Чем закончатся приключения мужчины теперь решит судья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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