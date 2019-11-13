2019-11-13T08:14:30+03:00
Общество

"Светлая память тебе, Женя!": с продюсером фильма "Решала" прощаются в Бурятии

39-летний Евгений Замалиев умер от рака
Любовь АРБАТСКАЯ
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"Светлая память тебе, Женя!": с продюсером фильма "Решала" прощаются в Бурятии. Фото: сайт министерства культуры Бурятии."Светлая память тебе, Женя!": с продюсером фильма "Решала" прощаются в Бурятии. Фото: сайт министерства культуры Бурятии.
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Тяжелая утрата в Бурятии. Умер Евгений Замалиев, известный в Сибири кавээнщик, режиссер, сценарист и продюсер фильма "Решала". Буквально за несколько месяцев, с лета, он "сгорел" от страшной болезни. У него был рак... У Евгения осталась семья - любящие жена и дочь. Его близкие, коллеги и друзья тяжело переживают утрату.

- Светлый, добрый, искренний человек, - пишут сибиряки в соцсетях. - Жаль отпускать таких, но, к сожалению, приходится! Светлая память тебе, Женя. Ты настоящий герой нашего времени.

Как сообщили в министерстве культуры республики, прощание с ним состоится 15 ноября в здании филармонии в Улан-Удэ.

"Комсомолка" выражает искренние соболезнования родным и близким Евгения Замалиева.

СПРАВКА "КП"

Творческий путь Евгения Замалиева начался еще в 2000-х годах. Он долгое время возглавлял Молодежную сборную команды КВН Бурятии, затем команду КВН «Байкал» (сборная участников из Улан-Удэ и Иркутска). Был председателем «Национальной Лиги КВН Республики Бурятия». В 2009 году Евгений организовал творческую студию Green Box. Именно там появилась первая бурятская комедия «Чайник». Затем вышли на экраны киноленты «Улан-Уdance», «Чайник-2», «Решала», «Аноним03». Особенно популярна стала криминальная драма «Решала». Ее смотрели в кино, в интернете, зрители остались в восторге. Фильм «Решала-2» вышел больше, чем в 150 кинотеатрах! А в 2016 году увидела свет спортивная драма «Эластико», поддержанная Фондом российского кино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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