2019-11-13T10:42:25+03:00
Общество

Китаянка попыталась провезти в Иркутск 600 аксессуаров для смартфонов

Общий вес находки составил около 8 килограмм
Анна ПОПОВА
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Китаянка попыталась провезти в Иркутск 600 аксессуаров для смартфонов. Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управленияКитаянка попыталась провезти в Иркутск 600 аксессуаров для смартфонов. Фото: пресс-служба Сибирского таможенного управления
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Все чаще и чаще иркутские таможенники выявляют случаи контрабанды китайских товаров, которые иностранные граждане нелегально провозят в нашу страну в своем багаже. Особой популярностью у них пользуются аксессуары для дорогих телефонов. И как раз накануне сотрудники таможни задержали в иркутском аэропорту женщину, которая привезла из Китая около 600 различных аксессуаров для смартфонов.

- В багаже гражданки Китая нашли 20 коробок с беспроводными наушниками и 30 чехлов к ним, 441 защитное стекло для сенсорных телефонов и 127 упаковок специальных салфеток для чистки экрана, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. - общий вес найденного оборудования составил около 8 килограмм.

Женщина не смогла предоставить документы о покупке данных товаров, таможенной декларации у нее также не оказалось. Жительница Китая призналась, что привезла все эти аксессуары в Россию по просьбе своей знакомой, которая собиралась продать их в интернет-магазине. Теперь за то, что контрабандистка не задекларировала купленные товары, ей придется заплатить административный штраф.

Китаянка попыталась провезти в Иркутск 600 аксессуаров для смартфонов. Видео: пресс-служба Сибирского таможенного управления.Предоставлено "КП"

ИСТОЧНИК KP.RU

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