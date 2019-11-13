Китаянка попыталась провезти в Иркутск 600 аксессуаров для смартфонов
Все чаще и чаще иркутские таможенники выявляют случаи контрабанды китайских товаров, которые иностранные граждане нелегально провозят в нашу страну в своем багаже. Особой популярностью у них пользуются аксессуары для дорогих телефонов. И как раз накануне сотрудники таможни задержали в иркутском аэропорту женщину, которая привезла из Китая около 600 различных аксессуаров для смартфонов.
- В багаже гражданки Китая нашли 20 коробок с беспроводными наушниками и 30 чехлов к ним, 441 защитное стекло для сенсорных телефонов и 127 упаковок специальных салфеток для чистки экрана, - сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления. - общий вес найденного оборудования составил около 8 килограмм.
Женщина не смогла предоставить документы о покупке данных товаров, таможенной декларации у нее также не оказалось. Жительница Китая призналась, что привезла все эти аксессуары в Россию по просьбе своей знакомой, которая собиралась продать их в интернет-магазине. Теперь за то, что контрабандистка не задекларировала купленные товары, ей придется заплатить административный штраф.
Китаянка попыталась провезти в Иркутск 600 аксессуаров для смартфонов. Видео: пресс-служба Сибирского таможенного управления.Предоставлено "КП"
ИСТОЧНИК KP.RU