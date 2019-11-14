14 Нояб. 05:02 2019-11-14T05:02:40+03:00

58 пианино доставят в Иркутскую область к новому году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Музыкальное образование станет доступней для жителей Иркутской области. Сертификат на 58 пианино для детских школ искусств вручили министру культуры и архивов региона Ольге Стасюлевич в Госдуме России. Инструменты отечественного производителя поступят в Приангарья в рамках нацпроекта «Культура» уже в этом году.

- Пианино доставят в школы искусств Бодайбо, Киренска, Кутулика, Жигалово, Магистрального, Еланцов, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. - В Братске и Ангарске музыкальные инструменты получат по четыре учреждения, в Иркутске – девять.

Стоит отметить, для того, чтобы получить средне-специальное музыкальное образование, после окончания школы искусств, одаренные ученики могут поступить в Братское музыкальное училище и Иркутский областной музыкальный колледж имени Фредерика Шопена.

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ИСТОЧНИК KP.RU