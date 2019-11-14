2019-11-14T06:14:51+03:00
Происшествия

Житель Бурятии взорвал гранату во время ссоры с женой

С травмами супругов доставили в больницу
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Житель Бурятии взорвал гранату во время ссоры с женойЖитель Бурятии взорвал гранату во время ссоры с женойФото: Алексей БУЛАТОВ
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От сильного хлопка проснулись 14 ноября, в 4 часа утра жители одного из домов Кяхты, в Бурятии. Оказалось, в одной из квартир дебош устроил 27-летний мужчина, который сильно поругался с женой.

- Он был пьян и угрожал женщине избиением, - сообщили «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Бурятии. – По ее словам, во время ссоры он взял в руки предмет, похожий на гранату. В этот момент и произошел хлопок. Был ли это взрыв, сейчас устанавливается. Мужчина и женщина получили травмы и доставлены в больницу. Больше никто не пострадал.

Серьезных разрушений, по предварительной информации также удалось избежать. В квартире, где произошел хлопок, выбило стекла и оторвало батарею. Полицейские уже выяснили, что ранее мужчина был судим, и в последнее время нигде не работал. Все обстоятельства происшествия выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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