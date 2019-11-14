2019-11-14T07:41:07+03:00
Происшествия

Смартфон дешево через Интернет: попытка приобрести телефон обошлась жителю Ангарска в потерю 14 тысяч

Прежде чем внести предоплату, подумайте - стоит ли рисковать
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Смартфон дешево через Интернет: попытка приобрести телефон обошлась жителю Ангарска в потерю 14 тысяч.Смартфон дешево через Интернет: попытка приобрести телефон обошлась жителю Ангарска в потерю 14 тысяч.Фото: Александр ГЛУЗ
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Семь раз отмерь - один раз отрежь. Эту поговорку насчет предусмотрительности ко многому можно отнести, в том числе и к покупкам через интернет. Скажем, имеет ли смысл покупать дорогие смартфоны с рук, даже дешевле, чем в магазине, если ты не в состоянии не то что проверить качество покупки. но даже увидеть ее заранее? На самую простую " разводку" в сети попал студент колледжа из Ангарска, который, приобретая телефон заплатил даже не за "кота в мешке", а просто за воздух.

- В правоохранительные органы обратился 54-летняя жительница Ангарска. - сообщает ГУ МВД по Иркутской области. -Ее сын стал жертвой довольно простой и распространенной у злоумышленников схемы обмана. При попытке приобрести смартфон, молодой человек лишился 14 тысяч рублей.

Парень нашел объявление о продаже телефона понравившейся ему марки в Санкт-Петербурге. Он написал продавцу и перевел деньги за товар полностью, так как продавец попросил внести предоплату. Но, как и следовало ожидать, дорогой смартфон по "привлекательной" цене в Ангарск так и не был прислан, а продавец отключил телефон - и дело с концом. Сейчас его разыскивают оперативники, по обвинению в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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