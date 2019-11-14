2019-11-14T08:41:00+03:00
Происшествия

В Иркутске поймали преступника, который грабил девушек на улицах города

Злоумышленником оказался неоднократно судимый житель Шелехова
Виктория ГЕРКО
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В Иркутске поймали преступника, который грабил девушек на улицах города.В Иркутске поймали преступника, который грабил девушек на улицах города.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске полицейские задержали серийного грабителя. Злоумышленник нападал на своих жертв на улице и отбирал у них сумки.

- Около месяца назад в полицию обратилась 31-летняя иркутянка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Она рассказала, что на нее напал грабитель, когда она возвращалась домой по улице Булавина. Преступник схватил ее и забрал сумку, в которой были сотовый телефон и деньги.

Через месяц мужчина совершил еще одно преступление. Действовал он по той же схеме. На этот раз добычей злоумышленника стала сумка с банковскими картами и деньги. С карточки грабитель снял около тринадцати тысяч рублей.

Злоумышленником оказался 24-летний житель города Шелехова. Он уже несколько раз бывал за решеткой. На преступника завели сразу два уголовных дела: за грабеж и кражу. Сотрудники полиции выясняют, причастен ли он к другим преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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