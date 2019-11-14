2019-11-15T05:09:07+03:00
Происшествия

Отключение электроэнергии в Иркутске 14 ноября: света нет на нескольких улицах

В аварийной диспетчерской службе пояснили, что отключение - аварийное
Любовь АРБАТСКАЯ
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Очевидцы говорят, что на Постышева загорелась подстанция - возможно, причина в этом. Фото: "Инцидент | Иркутск" в соцсетях.Очевидцы говорят, что на Постышева загорелась подстанция - возможно, причина в этом. Фото: "Инцидент | Иркутск" в соцсетях.
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Не повезло нынче тем иркутянам, кто пришел после работы в темную квартиру. Вечером 14 ноября в домах на нескольких улицах в Октябрьском округе Иркутска погас свет.

Конкретно, как пояснили в аварийной диспетчерской службе, на 21 час электроэнергия отсутствует на улицах Донская, Волжская, Цимлянская, Карла Либкнехта, Трудовая, Байкальская и Александра Невского. В соцсетях местные жители обсуждают, что электричества также нет на бульваре Постышева. Говорят, что на путях встали трамваи.

"Без света плохо", "Видимо, надолго", - жалуются горожане друг другу в интернете.

В чем причина? Отключение аварийное. В соцсетях очевидцы уже выложили фотографии, как горит электроподстанция на бульваре Постышева, туда подъезжают пожарные машины. Возможно, дело в этом. Ориентировочно, свет вернется в жилые дома примерно через четыре часа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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