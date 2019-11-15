2019-11-15T14:13:21+03:00
Общество

Конфликт двух соседей из Бурятии привел к сносу самостроя

Решить кто прав, а кто виноват, односельчане смогли только через суд
Виктория ГЕРКО
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Конфликт двух соседей из Бурятии привел к сносу самостроя.Конфликт двух соседей из Бурятии привел к сносу самостроя.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Настоящая война между двумя односельчанами разгорелась в Бурятии. Мужчина построил на самой границе с участком соседа торговый ларек. Последний остался не очень недоволен новостройкой. Его возмутило, что мужчина, даже не спросив, решить открыть магазинчик около его дома.

- Возмущенный сосед не один раз просил мужчину снести постройку и перенести ее подальше от его участка. Но тот никак не реагировал на просьбы, - рассказывают в пресс-службе УФССП России по республике Бурятии. - Сначала сосед обратился в местную администрацию, а затем отправился в суд, чтобы там решить конфликт.

Самовольный строитель не только разозлил своего соседа, но и нарушил градостроительные нормы и правила. Поэтому суд встал не встал на его сторону и постановил, что самострой нужно немедленно снести. Мужчина сразу же исполнил требование суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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