СЕГОДНЯ 04:26 2019-11-16T04:26:46+03:00

ХК «Ермак» расстался с четырьмя хоккеистами и подписал игрока из КХЛ. Фото: Татьяна ГЛЮК.

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Очередные перестановки в составе ангарского «Ермака». Руководство «оранжевых» по обоюдному согласию расторгло контракты сразу с четырьмя хоккеистами. Команду покинули вратарь Вадим Никитин, а также защитник Алексей Ложкин и нападающие Антон Рубан и Алексей Зайцев.

- Алексей Ложкин за два сезона провел за команду 58 матчей, забросив 4 шайбы и сделав 13 передач, - сообщили в пресс-службе «Ермака». Алексей Зайцев в этом сезоне провел 8 игр (1+0), Антон Рубан поучаствовал в 4 играх, не набрав результативных баллов.

Есть и приобретения.«Ермак» подписал контракт с 30-летним воспитанником нижнекамской хоккейной школы Денисом Кузьминым. Последние годы он выступал в клубах Континентальной хоккейной лиги – «Адмирал», «Нефтехимик», «Амур». Этот сезон начинал в клубе Высшей хоккейной лиги ЦСК ВВС.

Добавим, что ближайший матч «Ермак» проведет 18 ноября. На своем льду ангарчане примут тюменский «Рубин».

ИСТОЧНИК KP.RU