Из-за плохой погоды спасатели начали патрулирование трасс в Иркутской области

СЕГОДНЯ 05:06 2019-11-16T05:06:13+03:00

Главная задача МЧС – оказать помощь и доставить попавших в непогоду водителей в пункты обогрева

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Из-за резкого похолодания, снегопадов, метелей и гололеда на дорогах, спасатели Иркутской области начали патрулирование федеральных трасс в регионе. Главная задача МЧС – оказать помощь на месте, в случае необходимости доставить попавших в непогоду водителей и пассажиров в ближайшие пункты обогрева.

- Всего в Приангарье находятся 49 пунктов обогрева вместимостью на 1867 мест, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. - 1 мобильный пункт обогрева на 50 человек, 41 стационарный и 17 мобильных пунктов заправки ГСМ, 12 мест сосредоточения песочно-гравийной смеси.

Кроме того, на трассах круглосуточно дежурят 18 автомобилей с обогревом, питанием. До дальнобойщиков доводится прогноз метеоусловий и обстановка на дорогах. Спасатели напоминают автомобилистам быть более внимательными к прогнозам синоптиков и учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок на дальние расстояния.

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ИСТОЧНИК KP.RU