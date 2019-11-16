МВД проверяет информацию об избиении пьяного водителя инспектором ГИБДД в Иркутской области

СЕГОДНЯ 18:43 2019-11-16T18:43:19+03:00

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Новость о том, что инспектор ГИБДД избил пьяного водителя после задержания, появилась в иркутских соцсетях. Инцидент произошел в Куйтунском районе 14 ноября, около 5 часов утра. Полицейские заметили автомобиль «ВАЗ», водитель которого нарушал правила дорожного движения, и создавал аварийные ситуации. Инспекторы попытались остановить его, но водитель нажал на газ и был задержан лишь после погони.

Оказалось, 21-летний водитель ВАЗа сел за руль пьяным. Кроме того, у него вообще не было водительского удостоверения, и он уже попадался за пьяную езду. Лихача оштрафовали по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения».

- Сотрудники собственной безопасности МВД начали проверку, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - С заявлениями в полицию водитель не обращался. В случае установления вины сотрудников, они будут уволены по отрицательным основаниям за совершения проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД.

ИСТОЧНИК KP.RU