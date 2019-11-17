Погода в Иркутске 17 ноября: облачно и без осадков

СЕГОДНЯ 03:39 2019-11-17T03:39:51+03:00

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Аномальные для середины ноября морозы продолжают атаковать Иркутскую область. Еще в начале недели в регион пришел холодный арктический циклон, принес с собой снег, метели, низкие дневные температуры. И до сих пор холода не отступают.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в областном центре сегодня, 17 ноября, ожидается переменная облачность. Осадков синоптики сегодня иркутянам не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный 4-9 м/с. Днем столбики термометров остановятся в границах отметок -16…-18 градусов.

На территории Иркутской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Однако в западных и северных районах, по прогнозу иркутских синоптиков, местами возможен небольшой снег, утром при прояснении туман. Ветер будет северо-западный, юго-западный, в западных районах юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы ветра будут достигать 12 м/с. Температура воздуха в целом по области ожидается в пределах -16…-21 градусов, в пониженных формах рельефа столбик термометра опустится до -25…-30 градусов. Холоднее всего в Катангском районе – там морозно до -28…-33 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU