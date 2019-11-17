Знай наших: иркутские ученые избраны в Российскую академию наук

СЕГОДНЯ 04:17 2019-11-17T04:21:04+03:00

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Доктор физико-математических наук Андрей Медведев и доктор медицинских наук Любовь Рычкова из Иркутска избраны членами-корреспондентами Российской академии наук. Избрание новых членов РАН состоялось на общем собрании Академии в Москве, сообщает пресс-служба ИНЦ СО РАН.

Иркутский ученый Андрей Медведев получил звание член-корреспондент РАН по специальности «физика атмосферы». Он возглавляет Институт солнечно-земной физики СО РАН. Основными научными направлениями ученого являются физика верхней атмосферы, разработка экспериментальных методов диагностики параметров околоземной космической плазмы и контроля космического пространства.

Под руководством Андрея Медведева выполнена глубокая модернизация Иркутского радара некогерентного рассеяния – уникальной отечественной научной установки. Радар превращен в современный многофункциональный исследовательский инструмент, способный решать широкий спектр фундаментальных и прикладных задач в околоземном пространстве

Доктор медицинских наук Любовь Рычкова руководит Научным центром проблем здоровья семьи и репродукции человека. Она стала членом-корреспондентом РАН по специальности «педиатрия». Ученой разработаны этноспецифические программы профилактики и комбинированные немедикаментозные технологии лечения ожирения у подростков; исследована и сформулирована концепция формирования когнитивных нарушений сна у подростков с артериальной гипертензией; разработан мобильный роботизированный комплекс для реабилитации и лечения детей с ДЦП.

ИСТОЧНИК KP.RU