В Ангарске ищут вандалов, разгромивших новые остановки

СЕГОДНЯ 06:23 2019-11-17T06:23:56+03:00

В Ангарске за информацию о вандалах будут платить Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Ангарске на улице Алешина неизвестные вандалы разгромили два новых остановочных павильона, сделанных из оргстекла. Мэр города Сергей Петров предложил давать денежное вознаграждение горожанам, которые помогут установить личности разрушителей. Как сообщает пресс-служба администрации АГО, с такой инициативой глава округа выступил на заседании общественного координационного Совета в области развития предпринимательства.

- Это целенаправленные действия людей с пониженным интеллектом. Их действия ничем не оправдать, - сказал Сергей Петров и предложил платить за информацию, которая позволит идентифицировать вандалов, выявить их и показать общественности.

Мэр готов лично финансово в этом поучаствовать. Предприниматели поддержали инициативу Сергея Петрова и подчеркнули, что большинство ангарчан отрицательно относятся к подобным проявлениям. Участники заседания отметили, что важно не просто про себя поругать вандалов, а, увидев нарушения, сообщить об этом в полицию или ЕДДС. Денежное поощрение за это – хороший стимул.

В этом году в Ангарске появились 40 новых остановок, выполненных из оргстекла. Как отметил Сергей Петров, в ближайшие три года администрация планирует все остановочные павильоны в городе заменить на такие же.

По итогам заседания рабочая группа приняла решение детально проработать вопрос поощрения населения за информацию о вандалах. Причем, это касается не только тех, кто разрушил остановки, но и людей, которые разбивают ограждения, памятники и другие объекты благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU