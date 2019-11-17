2019-11-17T07:43:24+03:00
Общество

Городское озеро в Черемхово почистят за 88 миллионов рублей

Администрация объявила тендер
Мария ОСИПОВА
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Городское озеро в Черемхово почистят за 88 миллионов рублейГородское озеро в Черемхово почистят за 88 миллионов рублейФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Администрация Черемхово объявила тендер на берегоукрепление и благоустройство прибрежной зоны городского озера по ул. Некрасова в районном центре. По данным компании «РосТендер», общая стоимость благоустройства, чистки дна водоема и других работ составит 88 миллионов рублей.

Из материалов закупки известно, что дно озера необходимо очистить от ила и донных отложений. Среди работ, которые должен будет провести победитель электронного аукциона, - берегоукрепление, строительство на берегах водоема деревянных настилов и лестниц для спуска к воде, устройство новых пешеходных дорожек, установка ограждения, фонарей, скамеек и урн. Также планируется разбить вокруг озера газон, посадить цветы и кустарники.

Заявки на участие в тендере администрация города принимает до 22 ноября. В этот же день конкурсная комиссия подведет итоги и выберет победителя. Облагороженную зону для отдыха, по плану, должны сдать через год – к декабрю 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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