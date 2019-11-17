Ремонт моста, разрушенного наводнением, завершается в Чунском районе

СЕГОДНЯ 08:46 2019-11-17T08:46:30+03:00

Мост был открыт за две недели до паводка

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В Чунском районе подходит к концу ремонт пешеходного моста через реку Чуна, соединяющего поселки Октябрьский и Хоняки. Переправа получила повреждения во время мощнейшего паводка, который обрушился на Иркутскую область в июле 2019 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Чункого района, из-за напора воды и скопления древесного мусора была повреждена несущая металлическая рама моста на двух пролетах протяженностью по 90 метров каждый. Разгула стихии не выдержал один из натяжных тросов, из-за чего мост повело.

Мост ремонтирует строительная организация, которая возвела переправу. Первые меры мостовики предприняли еще в начале июля, как только спала вода. Чтобы не допустить дальнейшей разбалансировки и «скручивания» конструкции, строители перерезали еще три троса.

- В таком состоянии мост находился до начала ноября, - отметили в администрации. – Ходить по нему можно было, но с большой осторожностью. К счастью, за это время никто не пострадал.

К основательному ремонту моста специалисты приступили 4 ноября, переправу закрыли. Специалисты вскрыли настил и выровняли поперечные балки на поврежденном участке, сейчас предстоит восстановить деревянную «пешеходную дорожку». Технически более сложный этап – натяжка новых ветровых канатов и установка натяжных устройств.

Ремонт переправы, по планам, завершится в двадцатых числах ноября. Фото: пресс-служба администрации Чунского района

- По словам специалистов, для этого потребуется трелевочный трактор с лебедкой, его планируют взять в аренду у местного предприятия, - пояснили в администрации.

Работы по восстановлению моста обходятся в 2,5 млн рублей. Средства выделены из резервного фонда Иркутской области. Ремонт переправы, по планам, завершится в двадцатых числах ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU