2019-11-17T11:33:09+03:00
Происшествия

Загадочная смерть подростка в Улан-Удэ: мать обнаружила сына мертвым на кровати

Следователи выясняют обстоятельства трагедии
Мария ОСИПОВА
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Следователи выясняют обстоятельства загадочной смерти школьника в Улан-УдэСледователи выясняют обстоятельства загадочной смерти школьника в Улан-УдэФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Улан-Удэ следователи устанавливают причины загадочной смерти 15-летнего подростка. Тело школьника, лежащего на кровати, обнаружила его мать, вернувшись домой от врача вечером 14 ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике Бурятия.

Предварительно известно, что в день загадочной смерти около 15.00 подросток вернулся домой из школы. Дома его ждали мать и сестренка. Парень прошел в свою комнату и не выходил оттуда. Через некоторое время его мать вместе с дочерью ушли к врачу, оставив мальчика в квартире одного. Когда женщина вернулась из больницы, она не смогла попасть в квартиру – дверь была заперта изнутри. На стук никто не открывал.

- Спустя некоторое время женщине все же удалось попасть внутрь квартиры, где она обнаружила сына мертвым. Подросток лежал на своей кровати, - поясняют следователи.

При визуальном осмотре никаких видимых повреждений на теле мальчика эксперты не обнаружили. Следователи начали по данному факту доследственную проверку. Для выяснения точной причины смерти подростка назначено судебно-медицинское исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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