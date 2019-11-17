Пропустили 10 мячей: «Байкал-Энергия» разгромно проиграла московскому «Динамо»
Хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» неудачно начали первую выездную серию в новом сезоне Суперлиги. В Москве бело-синие разгромно проиграли «Динамо» со счетом 3:10.
Серьезную заявку на победу динамовцы сделали еще в первом тайме, отправив ворота иркутского голкипера Григория Лапина пять мячей. Наши парни сумели ответить на это только одним точным ударом в исполнении Дениса Цыцарова. При этом больше голевых моментов бело-синие создать не смогли.
Во втором отрезке хозяева льда отличились еще четырежды. Все, на что хватило подопечных Андрея Рушкина, это отыграть еще два мяча. Отличились наши форварды Сергей Ган и Евгений Волгужев.
Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 20 ноября, в гостях с сыктывкарским «Строителем». Отметим, что эта игра пройдет в Архангельске.
ИСТОЧНИК KP.RU
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