«Труп» на помойке: торчащие из мусорного бака ноги напугали сибиряков

СЕГОДНЯ 12:19 2019-11-17T12:36:17+03:00

Торчащие из мусорного бака ноги напугали жителей Саянска. Фото из группы "Подслушано в Саянске" в соцсети "ВКонтакте"

Жители Саянска решили, что кто-то погиб, но скорее всего выходка с муляжом - это чья-то неудачная шутка

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Шокирующую находку обсуждают в Сети жители Саянска. Ранним утром в одном из дворов города прохожие обнаружили мужские ноги, торчащие из мусорного бака. Не на шутку перепуганные саянцы решили, что кто-то выбросил на помойку труп человека.

Но все оказалось куда прозаичнее: при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это всего лишь… ноги от манекена. Причем, одетые в джинсы и обутые в обувь. Как они оказались в мусорном баке, остается только догадываться.

Фото «страшной» находки тут же разлетелось по соцсетям. В группе «Подслушано в Саянске» во «ВКонтакте» под постом с фото пользователи высказывают предположение, что это чья-то неудачная шутка.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это всего лишь… ноги от манекена. Фото из группы "Подслушано в Саянске" в соцсети "ВКонтакте"

«Кто-то решил подшутить над жителями. Честно, когда я это увидел, подумал, что кто-то труп на мусорку выбросил. Так ведь может и инфаркт схватить», - пишет аноним, опубликовавший фотографии «трупа».

«Чертовы наркоманы»! – возмущаются другие пользователи.

Большинство же подписчиков этот пост забавляет. Хотя, признаться, на первый взгляд все выглядит совсем не смешно. Впрочем, судите сами.

ИСТОЧНИК KP.RU