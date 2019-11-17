С фирмы в Бурятии взыскали 42 млн рублей за ущерб Байкалу

СЕГОДНЯ 13:30 2019-11-17T13:30:25+03:00

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По требованию Байкальской природоохранной прокуратуры одно из предприятий республики Бурятия возместит ущерб окружающей среде на 42 млн рублей. Фирма допустила сток химических веществ в реки, впадающие в Байкал.

Первыми тревогу забили жители Закаменского района республики в начале июня 2019 года. Они обнаружили, что местная речка Модонкуль стала неестественного ярко-оранжевого цвета. Люди тут же пожаловались в прокуратуру и санитарные службы.

Проверка, проведенная Восточно-Байкальским межрайонным природоохранным прокурором, показала, что река Модонкуль была загрязнена химическими веществами кадмием, медью, мышьяком, вольфрамом и другими компонентами. Причем, содержание загрязняющих веществ в реке превысило предельно допустимые концентрации в 10-50 раз.

- Загрязнение водоема и почвы произошло в результате вытекания шахтных вод из штольни «Западная» бывшего Джидинского вольфрамомолибденового комбината, - установили в прокуратуре. – Собственником земельных участков и объектов, находящихся в границах месторождения вольфрама в районе рудника Холтосон города Закаменск, является ООО «Вольфрамайн».

Предприятие обязано было проводить мероприятия, направленные на защиту земель от загрязнения химическими веществами. Однако, как выяснилось, оно этого не делало. Более того, загрязненная вода из речки Модонкуль попала в реку Джида, а оттуда – в Селенгу, которая впадает в Байкал. В итоге ущерб окружающей среде и Байкалу, причинённый предприятием, специалисты оценили в более чем 42 млн рублей.

Суд по иску природоохранного прокурора обязал фирму проводить мероприятия по недопущению попадания неочищенных шахтных вод из штольни на почву и в реку Модонкуль. С предприятия взыскали причиненный природе ущерб в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU