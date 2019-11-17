2019-11-17T15:01:41+03:00
Общество

Семь иркутских студентов поборются за звание «Студент года – 2019»

Призы национальной премии разыграют в Ростове-на-Дону
Мария ОСИПОВА
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Семь иркутских студентов поборются за звание «Студент года – 2019»Семь иркутских студентов поборются за звание «Студент года – 2019»
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Лучшие студенты Иркутской области представляют регион на очном этапе премии «Студент года – 2019». За звание в семи индивидуальных номинациях борются семь учащихся иркутских вузов. Финал премии проходит в Ростове-на-Дону, сообщают организаторы.

Из Иркутской области в 2019 году на участие в премии было подано 50 заявок. По итогам конкурсного отбора повезло семи счастливчикам, которые претендуют на звание лучшего из лучших. Так, студентка Байкальского государственного университета Екатерина Михалёва борется за звание «Председатель студенческого совета года». В номинации «Интеллект года» на победу претендует Наталья Сон из Иркутского государственного университета путей сообщения. Студентка ИрНИТУ Ирина Алексеева представляет область в номинации «Творческая личность года». За звание «Староста года» сражаются Максим Вурганов из БГУ и студентка ИрГУПСа Ольга Монид. Лучшими в номинации «Спортсмен года» могут стать представитель ИрНИТУ Алексей Федотов или Денис Олефир из ИрГУПСа.

Кроме индивидуальных номинаций, иркутские студенты принимают участие в двух коллективных номинациях: за звание «Экологическое объединение года» борется эко-отряд «КПСС» из ИрГУПСа, а за «Творческий клуб года» - студия эстрадного вокала ИРНИТУ. Эти коллективы победили в региональном заочном этапе.

Организаторами премии «Студент года» в 2019 году выступают министерство науки и высшего образования РФ, министерство просвещения РФ, Федеральное агентство по делам молодёжи, правительство Ростовской области, кабинет министров Республики Татарстан, общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» и автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Финал премии проходит с 14 по 18 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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