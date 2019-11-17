В смертельном ДТП в Бурятии погибло четыре человека

СЕГОДНЯ 16:37 2019-11-17T16:51:03+03:00

В Бурятии при столкновении иномарки с древом погибли четыре человека Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Жуткая авария, в которой погибло сразу четыре человека и четверо пострадало, произошла в ночь на воскресенье, 17 ноября, в Еравнинском районе Бурятии. Как сообщила пресс-служба МВД по республике, в селе Телемба 21-летний водитель автомобиля «Toyota Wish» не справился с управлением, съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся.

- По предварительной информации, в автомобиле помимо водителя находилось семь человек, - отметили в полиции. – В результате ДТП двое пассажиров – 20-летний молодой человек и 17-летняя девушка – погибли на месте. Еще двое человек – 19-летний парень и 20-летняя девушка – скончались в больнице.

Водитель иномарки и еще трое его пассажиров – две девушки 17 и 20 лет и 21-летний молодой человек – сейчас находятся в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства жуткой трагедии.

Выяснилось, что автомобиль принадлежал родственнику водителя, а сам виновник ДТП не имел водительских прав. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

crimburyatia.ru Иномарка врезалась в дерево в Бурятии. Четверо погибло

ИСТОЧНИК KP.RU