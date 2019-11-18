СЕГОДНЯ 03:18 2019-11-18T03:18:35+03:00

Прогноз погоды в Иркутске 18 ноября: днем до -15 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По области — без осадков

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В Иркутске днем 18 ноября - переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Температура в понедельник в столице Приангарья -13...-15 градусов.

- По Иркутской области также переменная облачность, местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - В южных, верхнеленских и Катангском районах области преимущественно без осадков.

Ветер метеорологи в Приангарье обещают юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура в регионе -12...-17, в пониженных формах рельефа до -22...-27. Холодней всего 18 числа будет в Катангском районе, там столбики уличных термометров покажут -28...-33 градуса.

Водители и пешеходы! Будьте внимательней: на дорогах области и города местами снежный накат, гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU