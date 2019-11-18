С горки под поезд: два школьника из Иркутской области катались на санках около железной дороги
Зимние забавы могли закончиться для шестиклассников одной из школ Шелехова трагедией. Уберечь детей от опасности помогли неравнодушные горожане. Именно они позвонили в полицию и рассказали, что около станции Гончарово они увидели школьников, которые неподалеку от железнодорожных путей катаются с горки на санках. Видимо, они даже не думали о том, что их игры могут обернуться непоправимыми последствиями.
- Сотрудники транспортной без промедления отправились спасать учеников, - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – После того, как полицейские объяснили, что железная дорога - не место для игр, стражи порядка сразу же доставили школьников к родителям.
Если дети отделались только профилактической беседой, то их родителям пришлось отвечать перед законом. На них составили протокол об административном правонарушении за неисполнение родительских обязанностей. А также попросили объяснить детям, что железная дорога не место для детских забав.
ИСТОЧНИК KP.RU