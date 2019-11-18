СЕГОДНЯ 13:24 2019-11-18T13:24:13+03:00

С горки под поезд: два школьника из Иркутской области катались на санках около железной дороги. Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Зимние забавы могли закончиться для шестиклассников одной из школ Шелехова трагедией. Уберечь детей от опасности помогли неравнодушные горожане. Именно они позвонили в полицию и рассказали, что около станции Гончарово они увидели школьников, которые неподалеку от железнодорожных путей катаются с горки на санках. Видимо, они даже не думали о том, что их игры могут обернуться непоправимыми последствиями.

- Сотрудники транспортной без промедления отправились спасать учеников, - сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте. – После того, как полицейские объяснили, что железная дорога - не место для игр, стражи порядка сразу же доставили школьников к родителям.

Если дети отделались только профилактической беседой, то их родителям пришлось отвечать перед законом. На них составили протокол об административном правонарушении за неисполнение родительских обязанностей. А также попросили объяснить детям, что железная дорога не место для детских забав.

ИСТОЧНИК KP.RU