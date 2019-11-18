Предприниматель из Иркутской области незаконно продал лес на 41 миллион рублей

СЕГОДНЯ 14:35 2019-11-18T14:35:13+03:00

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43-летнего руководителя одной из фирм Иркутской области обвиняют в нарушение валютного законодательства. В 2016 году предприниматель заключил договор с иностранной компанией и на протяжении трех лет незаконно поставлял в другую страну лесоматериалы. С помощью такой схемы преступнику удалось незаконно заработать больше 41 миллиона рублей.

- Предприниматель должен был вернуть в Россию деньги в иностранной валюте, но он этого не сделал, - сообщает ИА Байкал24. – Сейчас на злоумышленника заведено уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей.

Но это не единственное преступление, которое совершил мошенник. Чтобы продать лесоматериалы за рубежом, он вывозил их контрабандным способом. А это еще одно нарушение закона. Предприниматель получил второе обвинение - за контрабанду стратегически важных ресурсов. За второе преступление он может отправиться за решетку до семи лет и заплатить штраф до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU