ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду по буллитам проиграл тюменскому «Рубину»

18 Нояб. 17:14 2019-11-18T17:16:23+03:00

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Хоккеисты ангарского «Ермака» неудачно начали новую домашнюю серию игр в Высшей хоккейной лиге. «Оранжевые» проиграли тюменскому «Рубину» со счетом 1:2. Судьбу встречи решила серия буллитов.

Первыми вперед в матче вышли наши парни. В стартовом периоде вперед ангарчан вывел Семен Кокуев. Во втором отрезке зрители заброшенных шайб не увидели. Цифры на табло в пользу «Ермака» продержались почти до конца матча. Но перед самой финальной сиреной гости все-таки сумели восстановить равновесие усилиями Дениса Давыдова, и встреча перетекла в овертайм. В дополнительное время команды не смогли выявить победителя. А в серии буллитов удача улыбнулась «Рубину».

Уже 19 ноября «Ермак» и «Рубин» вновь встретятся в повторной игре в Ангарске.

ИСТОЧНИК KP.RU