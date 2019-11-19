2019-11-19T03:22:14+03:00
Общество

Немного потеплело: прогноз погоды на 19 ноября в Иркутске

Синоптики днем обещают до -10
Мария КНЯЗЕВА
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Немного потеплело: прогноз погоды на 19 ноября в ИркутскеНемного потеплело: прогноз погоды на 19 ноября в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске во вторник, 19 ноября, переменная облачность, выпадение осадков не ожидается. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный со скоростью 4-9 м/с. Уличные термометры днем покажут -8...-10 градусов

- По области также переменная облачность, без осадков, в западных и северо-западных районах местами небольшой снег, утром в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер дует юго-восточный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Температура воздуха днем в регионе -7...-12 градусов, местами холодно до -17...-22. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья при малооблачной погоде до -4, Холоднее всего19 числа ожидается в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, верхнеленских и северо-восточных районах. Там столбик термометра опустится до -18...-23, местами -28...-33.

Внимание! На дорогах области и города местами снежный накат, гололедица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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