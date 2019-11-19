СЕГОДНЯ 06:04 2019-11-19T06:04:36+03:00

Пришлось стрелять по колесам: пьяного лихача задержали полицейские во время погони в Тайшете. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

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Автомобиль «Ниссан-Теана», водитель которого нарушал правила дорожного движения, во время патрулирования заметили инспекторы ГИБДД из Тайшета. Полицейские попытались остановить нарушителя, но тот нажал на педаль газа и попытался скрыться. Инспекторы включили сирену на служебном авто, и бросились за ним в погоню. Водитель «Ниссана» успел выехать за пределы города и увеличив скорость, попытался оторваться.

- Сотрудники сначала произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем прицельный по колесам, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. –После этого лихач остановился, выскочил из машины и убежал в лес, где его и поймали.

Задержанным оказался 31-летний житель Чунского района. Выяснилось, что он сел за руль пьяным. На него уже составили административный протокол, а машину поместили на арестплощадку. Вскоре нарушителя должны лишить водительского удостоверения.

ИСТОЧНИК KP.RU