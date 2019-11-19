Сергей Сокол: Иркутская область нуждается в улучшении инвестиционного климата

СЕГОДНЯ 07:48 2019-11-19T07:48:11+03:00

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Иркутская область нуждается в улучшении инвестиционного климата. И это станет главной темой обсуждения, которое пройдет с привлечением представителей бизнеса и общественных организаций на площадке Заксобрания в ближайшее время.

Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол, подводя итоги парламентских слушаний, которые прошли в Госдуме РФ. Обсуждался пакет подготовленных правительством РФ законопроектов о развитии инвестиционной деятельности. Их Госдума ФС РФ рассмотрит в первом чтении 3 декабря.

По словам председателя Госдумы ФС РФ Вячеслава Володина, главная цель предложенных нововведений – стимулировать бизнес вкладываться в реализацию нацпроектов, а также обеспечить экономический рост выше среднемировых темпов. Такую задачу поставил правительству страны президент России Владимир Путин. По предварительным оценкам правительства, таким образом можно привлечь в экономику около 30 трлн рублей.

Основной законопроект предусматривает два инвестиционных режима – общий (действует в отношении организаций, реализующих проекты) и проектный (создание условий для привлечения собственных инвестиций и реализации новых инвестиционных проектов в одной из сфер экономики). Общий режим предполагает трехлетнюю отсрочку вступления в силу нормативных правовых актов, ухудшающих условия инвестиционной деятельности. В его рамках допускаются меры господдержки.

Проектный режим предусматривает заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений между частными инвесторами, как российскими, так и иностранными, и РФ или ее субъектом (сегодня это можно сделать только на межгосударственном уровне). Для лиц, заключивших соглашения о защите и поощрении капиталовложений, гарантируется на срок от 6 до 20 лет неизменность условий господдержки, лицензирования, землепользования и налогового режима.

Соглашение с субъектом допускается в случае, если объем собственных средств, вложенных инвестором в проект, составляет от 200 млн. до 1 млрд. рублей, а общий объем инвестпроекта – от 1 до 5 млрд. рублей. При этом регионы смогут устанавливать дополнительные требования к инвестпроектам.

- У Иркутской области масштабный потенциал, – сказал спикер Сергей Сокол. – И нам очень нужны меры, улучшающие инвестиционный климат. Чтобы люди не боялись вкладывать деньги. Важно и то, что речь не только о крупных проектах, а о том, чтобы можно было масштабировать это законодательство на разного рода поддержку малого и среднего бизнеса на уровне субъекта.

ИСТОЧНИК KP.RU