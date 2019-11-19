Мужчину, летевшего из Москвы в Иркутск, задержали за курение на борту самолета

СЕГОДНЯ 08:55 2019-11-19T13:30:59+03:00

Мужчину, летевшего из «Домодедово» в Иркутск, задержали за курение на борту самолета. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Вместо родственников и друзей пассажира рейса Москва-Иркутск встретили сотрудники полиции. Мужчина не смог перетерпеть почти 6-часовой перелет. Находясь в небе, он закрылся в туалетной комнате, где выкурил заветную сигаретку. Видимо рассчитывал, что бортпроводники не заметят запаха сигарет.

- Наряд полиции был вызван сразу, как только самолет приземлился в аэропорту Иркутска, - сообщает ИА Байкал24. – Полицейские задержали 35-летнего жителя города Омска. иИ аэропорта доставили его в дежурную часть. Ранее мужчина не был судим.

Сам пассажир не объяснил, почему он решил покурить на борту самолета, зная, что нарушает закон. Сейчас на него составлен протокол об административном нарушении за курение табака на отдельных объектах. За свою пагубную привычку курильщик может заплатить штраф до 1,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU