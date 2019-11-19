Предприниматели вне закона: семейная пара из Бурятии выловила омуля на 700 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:45 2019-11-19T13:10:55+03:00

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Около 100 килограммов байкальского омуля найдено полицией у семейной пары из Бурятии. Муж и жена незаконно вылавливали рыбу - с 1 октября 2017 года запрещается вылов омуля в Байкале даже для любителей. После преступники продавали рыбу через объявления в популярном мессенджере. Сотрудники полиции задержали продавцов, когда те отдали очередную партию товара. Ущерб от их деятельности составил более 700 тысяч рублей.

- При обыске у семейной пары найдены лодка, сети, весы и утварь для соления и копчения рыбы, - сообщает ИА Байкал24. – На женщину заведено уголовное дело за сбыт имущества, которые было получено преступным путем. Ей грозит штраф до сорока тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы на 2 года.

О том, какое наказание понесут оба супруга за незаконную добычу байкальского эндемика пока неизвестно. Но отвечать перед судом придется не только продавцами, но и покупателям. На женщину, которая купила у нелегальных продавцов рыбу, тоже завели уголовное дело за приобретение имущества, полученного незаконным способом.

ИСТОЧНИК KP.RU