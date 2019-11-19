В Иркутске появится памятник императору Николаю II

СЕГОДНЯ 12:08 2019-11-19T12:08:41+03:00

Об этом заявил мэр города на своей странице в социальной сети

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Дмитрий Бердников на встрече с митрополитом Иркутский и Ангарским владыкой Вадимом обсудил вопрос об установке нового памятника Николаю II. Информации о том, где будет он будет расположен - пока неизвестно.

- За годы сотрудничества с владыкой Вадимом нам удалось проделать много работы, - поделился Дмитрий Бердников на своей странице в социальной сети. – Мы благоустроили сквер около Богоявленского собора, установили три бюста святителей, биография которых тесно связана с Иркутском.

Мэр также обратил внимание на то, как преобразился историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». Он убежден, что администрация города и православная церковь будут и дальше продолжать работать вместе, поддерживать и восстанавливать духовное наследие Иркутска.

СПРАВКА

Николай II приезжал в Иркутск 128 лет назад - в 1891 году. В тот год Николай Александрович путешествовал по всей Российской Империи. Турне цесаревич начал с Дальнего Востока. До того, как приехать в Иркутск, он успел побывать в Вене, Австрии, Греции, Африке, Египте, Александрии, Индии и Японии.

Будни императора. Фото: пресс-служба ФСО России

К приезду цесаревича в Иркутске построили триумфальную арку около Казанского собора. Ее шатровая крыша завершалась двуглавым орлом. На лицевых сторонах написали текст. От берега Ангары он гласил – «Да благословит Господь вхождение Твое», с противоположной стороны – «Да благословит Господь исхождение Твое».

Николай II играет в теннис. Фото: Пресс-служба ФСО России

Император выходит из вагона-салона. Фото: Пресс-служба ФСО России

ИСТОЧНИК KP.RU