2019-11-19T12:08:41+03:00
Общество

В Иркутске появится памятник императору Николаю II

Об этом заявил мэр города на своей странице в социальной сети
Виктория ГЕРКО
Поделиться:
В Иркутске появится памятник императору Николаю II. Фото: пресс-служба ФСО РоссииВ Иркутске появится памятник императору Николаю II. Фото: пресс-служба ФСО России
Изменить размер текста:

Дмитрий Бердников на встрече с митрополитом Иркутский и Ангарским владыкой Вадимом обсудил вопрос об установке нового памятника Николаю II. Информации о том, где будет он будет расположен - пока неизвестно.

- За годы сотрудничества с владыкой Вадимом нам удалось проделать много работы, - поделился Дмитрий Бердников на своей странице в социальной сети. – Мы благоустроили сквер около Богоявленского собора, установили три бюста святителей, биография которых тесно связана с Иркутском.

Мэр также обратил внимание на то, как преобразился историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора». Он убежден, что администрация города и православная церковь будут и дальше продолжать работать вместе, поддерживать и восстанавливать духовное наследие Иркутска.

СПРАВКА

Николай II приезжал в Иркутск 128 лет назад - в 1891 году. В тот год Николай Александрович путешествовал по всей Российской Империи. Турне цесаревич начал с Дальнего Востока. До того, как приехать в Иркутск, он успел побывать в Вене, Австрии, Греции, Африке, Египте, Александрии, Индии и Японии.

Будни императора. Фото: пресс-служба ФСО России

Будни императора. Фото: пресс-служба ФСО России

К приезду цесаревича в Иркутске построили триумфальную арку около Казанского собора. Ее шатровая крыша завершалась двуглавым орлом. На лицевых сторонах написали текст. От берега Ангары он гласил – «Да благословит Господь вхождение Твое», с противоположной стороны – «Да благословит Господь исхождение Твое».

Николай II играет в теннис. Фото: Пресс-служба ФСО России

Николай II играет в теннис. Фото: Пресс-служба ФСО России

Император выходит из вагона-салона. Фото: Пресс-служба ФСО России

Император выходит из вагона-салона. Фото: Пресс-служба ФСО России

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На сессии Заксобрания Иркутской области 20 ноября рассмотрят 30 вопросов
Вниманию автомобилистов: В Октябрьском округе Иркутска ограничат движение на нескольких улицах
Новый предмет в школьной программе: дети будут изучать основы кибербезопасности
"Объездной Усолья-Сибирского" быть: в Иркутской области приступили к строительству нового участка трассы Р-255 "Сибирь"
Факты появления заявлений на материальную помощь от людей, не пострадавших от наводнения, проверят
«Ростелеком» вошел в число лучших предприятий и организаций Иркутской области
Предприниматели вне закона: семейная пара из Бурятии выловила омуля на 700 тысяч рублей
За неделю в Иркутской области ОРВИ подхватили больше 12,5 тысяч человек
Мужчину, летевшего из Москвы в Иркутск, задержали за курение на борту самолета
Сергей Сокол: Иркутская область нуждается в улучшении инвестиционного климата
В ИГУ приветствовали первокурсников
Мерседес сгорел ночью в Свердловском районе Иркутска
20 ноября при покупке «Комсомолки» каждому читателю вкусный подарок
Пришлось стрелять по колесам: пьяного лихача задержали полицейские во время погони в Тайшете
Электричество отключили утром 19 ноября в Октябрьском районе Иркутска
Пришел, увидел, победил: кубинец укротил иркутских крокодилов
Немного потеплело: прогноз погоды на 19 ноября в Иркутске
ВХЛ: ХК «Ермак» на своем льду по буллитам проиграл тюменскому «Рубину»