Новый предмет в школьной программе: дети будут изучать основы кибербезопасности

СЕГОДНЯ 13:07 2019-11-19T13:07:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Идею о том, чтобы обучать безопасности уже со школьной скамьи, обсудили в Министерстве просвещения. С таким предложением обратилась комиссия Общественной палаты по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей. Главная цель такого предмета - объяснить школьникам, что в интернете может размещаться противоправная информация, а также рассказать подрастающему поколению о кибербуллинге.

- Педагоги должны проводить профилактические беседы не только с детьми, но и с их родителями. Возможно, за это придется платить дополнительно, - сообщает ИА News.ru – Молодые родители не всегда знают, как воспитывать ребенка. Слишком давят на него или проводят с ними мало времени. Детям ничего не остается, как играть в телефонах и сидеть в Интернете.

Как заявляют инициаторы нововведения, вопросом безопасности в интернете необходимо заниматься уже с детства. Но мало рассказывать об угрозах в киберпространстве, нужно вести дискуссию, обсуждать эффективные меры по предотвращению нежелательных ситуаций. Также новый предмет поможет снизить число обманов детей в сети. Очень часто в качестве своих жертв мошенники выбирают именно школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU