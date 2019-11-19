2019-11-19T14:30:10+03:00
Общество

На сессии Заксобрания Иркутской области 20 ноября рассмотрят 30 вопросов

Утверждена повестка 23-й сессии областного парламента
Вера ОЛЬШЕВСКАЯ
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ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.ФОТО: пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.
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Коллегия утвердила предварительную повестку 23-й сессии Законодательного Собрания Иркутской области, которая состоится 20 ноября. Всего на сессии будет рассмотрено более 30 вопросов.

Важнейшим вопросом станет рассмотрение проекта закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». Во время подготовки документа депутаты, представители муниципальных образований и общественных организаций высказали ряд замечаний и предложений, которые будут рассмотрены в рамках работы над законопроектом во втором чтении.

Также депутаты рассмотрят ряд других инициатив в сфере бюджетного законодательства, в частности, изменения в закон «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» и закон «О транспортном налоге», законопроект «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

В окончательном чтении планируется рассмотреть законопроекты, касающиеся обеспечения детей-инвалидов бесплатным питанием в школах. Также на сессии будет обсуждаться законопроект, внесенный по инициативе спикера Заксобрания Сергея Сокола, которым предусмотрено обеспечение бесплатным питанием школьников из многодетных и малоимущих семей после достижения ими 18-летнего возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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