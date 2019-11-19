Взрыв в Хомутово 19 ноября: разбитые окна в соседних домах, пожар и паника

СЕГОДНЯ 19:57 2019-11-19T20:01:32+03:00

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Взрыв в селе Хомутово под Иркутском 19 ноября заставил проснуться тех, кто спал, а те, кто еще бодрствовали, оцепенели от страха. Более ста звонков поступили в службу МЧС в первые минуты после громкого хлопка. Как отметили в ведомстве, его слышали сибиряки далеко за пределами населенного пункта. Переволновавшиеся звонили не только из Хомутово, но и из Западного и Грановщины.

- Живем через 2 улицы... это было, правда, страшно, - комментируют случившееся очевидцы в Инстаграм. - Мы думали у нас на дом что-то упало, все затряслось.

Причиной такой паники стал действительно взрыв. Раздался он в одном из гаражей по улице Сиреневая в поселке Западный.

- В гараже частного жилого дома произошла разгерметизация газового баллона в 23.22 19 ноября, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области. - После взрыва гараж загорелся.

ДТП 38RUS Иркутск

Ударная волна была настолько сильной, что разбила окна даже в соседних домах. К счастью, пострадавших нет. Пожар на месте ЧП разгорелся на площади 100 кв.метров. В 23:56 огонь уже был потушен.

ИСТОЧНИК KP.RU