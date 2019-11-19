Погода в Иркутске 20 ноября: в городе - без осадков

19 Нояб. 20:41 2019-11-19T20:41:32+03:00

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В Иркутске днем 20 ноября синоптики обещают переменную облачность, без осадков. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-8 м/с. Утром за окном термометры покажут около -14 градусов. В пригороде как всегда холоднее, там ожидается до -20. Днем воздух прогреется до -3 ...-5.

- По области - переменная облачность, днем местами небольшой снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер в регионе дует восточный 3-8 м/с, но в западном районе потоки воздушных масс движутся с запада и северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Температура утром в Приангарье -11...-16, в пониженных формах рельефа до -21...-26, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском, верхнеленских и северо-восточных районах на рассвете до -38...-43 градусов. Днем температура воздуха по области будет колебаться от -2 до -7, местами -12...-17. Опять же холоднее всего в перечисленных выше районах, там 20 ноября -15...-20, местами до -25...-30.

На дорогах области и регионального центра по-прежнему снежный накат и гололедица. Будьте аккуратны!

ИСТОЧНИК KP.RU