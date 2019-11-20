СЕГОДНЯ 06:10 2019-11-20T06:12:01+03:00

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность иркутскому дзюдоисту Евгению Прокопчуку. Как говорится в распоряжении «О поощрении», благодарность нашему спортсмену объявлена за заслуги в развитии физической культуры и спорта, а также за высокие спортивные достижения на XXX Всемирной летней универсиаде 2019 года в итальянском Неаполе.

Напомним, на Универсиаде Евгений Прокопчук завоевал две золотые медали. В личных соревнованиях иркутянин взял золото в весовой категории до 73 килограммов. В пяти схватках, Евгений одержал чистую победу в четырех, над соперниками из Бразилии, Южной Кореи, Литвы, Узбекистана. В финале Евгений Прокопчук победил в дополнительное время азербайджанца Хидаята Хейдарова.

Еще одну золотую медаль Евгений Прокопчук выиграл в командных соревнованиях по дзюдо. В составе сборной России он выступал в весовой категории до 73 килограммов и провел пять встреч, из них все выиграл досрочно. Евгений оказался сильнее соперников из Мексики, Венгрии и Казахстана. За выход в финал болевым приемом сибиряк победил Хидаята Хейдарова из Азербайджана. В финале Евгений сумел справиться с южнокорейцем Кангом.

- Евгений Прокопчук тренируется в иркутском филиале ЦСКА под руководством Сергея Гончарова и Сергея Иванова, - добавляют в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. - Ранее он занимался в отделении дзюдо Детско-юношеской спортивной школы СОЦ «Иркут-Зенит».

ИСТОЧНИК KP.RU