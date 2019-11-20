По инициативе депутатов Заксобрания приняты законопроекты о бесплатном питании в школах для детей-инвалидов Иркутской области

СЕГОДНЯ 07:23 2019-11-20T07:23:11+03:00

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Дети-инвалиды будут обеспечены бесплатным горячим питанием в школах Иркутской области. Авторами законодательной инициативы выступили спикер областного парламента Сергей Сокол, депутаты Кузьма Алдаров, Ирина Синцова, Лариса Егорова и Георгий Любенков.

По словам председателя профильного комитета Ирины Синцовой, в Приангарье проживает более 12,5 тыс. детей-инвалидов, из них более 2 тыс. обучаются в школах. При этом около 800 человек – получает бесплатное питание в школе, так как воспитываются в многодетных или малоимущих семьях. Поправками ко второму чтению предложено установить, что если у школьника есть право на обеспечение бесплатным питанием по нескольким основаниям, родители смогут выбрать по какому именно из оснований будет питаться ребенок. Как пояснила Ирина Синцова, очевидно, что это будет в рамках данного законопроекта, которым предусмотрено двухразовое питание в объеме 60% от суточного рациона ребенка.

Еще одна поправка, внесенная депутатами, направлена на сохранение права инвалидов, достигших возраста 18 лет, и продолжающих обучение в муниципальных и частных школах, на обеспечение бесплатным питанием до завершения обучения.

Кроме того, парламентарии предусмотрели, что родителям, чьи дети-инвалиды не могут посещать школу, и на основании заключения медицинской организации их обучение организовано на дому, будет выплачиваться компенсация стоимости бесплатного двухразового питания. Срок вступления законов в силу – с 1 января 2020 года.

Напомним, закон о бесплатном питании детей с ОВЗ был принят в 2019 году, а также депутаты предусмотрели средства на его реализацию с 1 сентября. Как было отмечено, ученик с ограниченными возможностями здоровья и ребенок-инвалид не являются совпадающими либо идентичными по своему статусу категориями. Не все дети-инвалиды имеют статус обучающегося с ОВЗ и, как следствие, не могли претендовать на двухразовое бесплатное питание.

ИСТОЧНИК KP.RU