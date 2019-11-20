В первом чтении принят закон о бесплатном питании школьников 18 лет и старше из многодетных и малоимущих семей

СЕГОДНЯ 11:13 2019-11-20T11:13:03+03:00

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В первом чтении принят законопроект об обеспечении бесплатным питанием школьников из многодетных и малоимущих семей после достижения ими 18-летнего возраста. Законопроект был подготовлен и внесен по инициативе спикера областного парламента Сергея Сокола.

По закону, школьникам предоставляют бесплатное питание, а при отсутствии организованного питания – набор продуктов. Однако право на меры соцподдержки имеют многодетные семьи, в которых воспитывают детей, не достигших 18 лет. Проектом закона предлагается сохранить для 18-летних школьников, ранее пользовавшихся льготой, возможность получения бесплатного питания до завершения ими обучения в школе.

Напомним, во время поездки парламентариев в Усть-Илимский район в августе 2019 года к спикеру обратились родители детей, которые пользовались правом бесплатного питания в школах до совершеннолетия. Как было отмечено, в школе их прекращали обеспечивать бесплатным питанием, при этом факт достижения ребенком совершеннолетия никак не влиял на социальное и имущественное положение семей. Тогда было решено разработать соответствующий законопроект.

ИСТОЧНИК KP.RU