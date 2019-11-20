Качал мышцы с помощью допинга: бодибилдера из Усолья-Сибирского осудили за контрабанду анаболиков

СЕГОДНЯ 13:25 2019-11-20T13:28:23+03:00

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Накачать тело как у Арнольда Шварценеггера решил 30-летний житель Усолья-Сибирского. Правда, сделать это он планировал, не только ежедневно проливая пот в спортзале, а еще и с помощью анаболиков. Занимаясь силовым спортом, он заказывал и принимал запрещенные препараты через Интернет из Белоруссии. При получении очередной посылки в почтовом отделении его и задержали сотрудники ФСБ. Бодибилдер не отрицал, что приобрел анаболические стероиды незаконным путем, но отметил, что купил их для личного потребления, чтобы увеличить объем мышц и подготовиться к очередным соревнованиям.

Правда, то, что покупка таких препаратов, относится к тяжким преступлениям, мужчина, похоже, не учел. Анаболики - это медикаменты, которые помогают восстановлению после тяжелых болезней, травм, операций. Их основное действие – ускорение образование белка и новых клеток. Приобрести легально в аптеке их можно только по специальному рецепту. А вот если их применять не по назначению, они разрушают организм. У человека нарушается функция печени, почек, сгущается кровь, повышается давление, уменьшается образование собственных гормонов. На суде мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

- Его признали виновным в контрабанде, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. – Учитывая такие смягчяющие обстоятельства как молодой возраст и наличие маленького ребенка, мужчине назначено наказание в виде 3 лет лишения условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU