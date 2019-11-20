Сергей Сокол: вопросы соцподдержки жителей и помощь муниципалитетам остаются самыми важными

СЕГОДНЯ 14:14 2019-11-20T14:14:22+03:00

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Вопросы социальной поддержки жителей региона и помощь муниципалитетам остаются самыми важными для депутатов при рассмотрении проекта областного бюджета на предстоящие три года. Об этом заявил председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол по итогам принятия в первом чтении проект закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

- Бюджет остается социально ориентированным, более 70 процентов его расходов будет направлено на обеспечение социальных выплат и гарантий, - сказал Сергей Сокол. - Наряду с этим к проекту областного бюджета у депутатов и глав муниципальных образований есть много вопросов и предложений. Часть из них касается капремонта и строительства социальных объектов, недостаточного финансирования муниципалитетов по целевым расходам. Главное – найти баланс и учесть интересы различных муниципалитетов, как небольших, так и крупных, в том числе Иркутска, Братска Ангарска и других. Мы также должны обратить особое внимание на финансирование мероприятий по охране лесов и населенных пунктов от пожаров, наводнений, развитие здравоохранения.

Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова рассказала, что в рамках второго чтения над законопроектом предстоит большая работа. В первую очередь, по поиску оптимального решения для обеспеченности сбалансированности местных бюджетов.

Доходы областного бюджета на 2020 год утверждены в размере 176,1 млрд рублей, на 2021 и 2022 годы в размере 185,1 млрд рублей и 189,3 млрд рублей соответственно, расходы в 2020 году составят 184,6 млрд рублей, на два последующих года – 186,4 млрд рублей и 187,9 млрд рублей. В следующем году в регионе будет действовать 21 одна государственная программа, на реализацию которых предусмотрено 181,6 млрд рублей. На сбалансированность местных бюджетов ежегодно предлагается направлять 8,4 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU