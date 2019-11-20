На отлов и содержание одного бездомного животного в Иркутской области увеличат расходы до 3,6 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 14:31 2019-11-20T14:31:51+03:00

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Отлов и содержание бездомных животных стало главной темой обсуждения в рамках муниципального часа на сессии Заксобрания региона. Как отметил председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве областного парламента Роман Габов, давно назрела необходимость увеличения субсидий муниципальным образованиям на исполнение полномочий в этой сфере. Кроме того, очевиден недостаток должного контроля.

Депутат думы Иркутска Виталий Матвийчук заметил, что реальная сумма, необходимая на отлов, вакцинацию, стерилизацию и содержание одного животного составляет около 8 тыс. рублей. Сегодня же на это муниципалитетам выделяется 2,5 тыс. рублей.

Исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская напомнила, что в некоторых районах - северных и отдаленных территорий, вообще нет условий для отлова животных. Для этого собак необходимо будет доставлять самолетом в Иркутск, так как нет ни питомников для их содержания, ни подрядных организаций для отлова.

Руководитель службы ветеринарии Иркутской области Борис Балыбердин сообщил, что с 2020 года норматив на отлов и содержание одного животного будет увеличен до 3,6 тыс. рублей. Однако по мнению представителей муниципалитетов, этой суммы будет недостаточно. Особенное внимание участники муниципального часа обратили на то, что сегодня Иркутской область не готова к реализации нового федерального закона об ответственном обращении с животными. Согласно новым требованиям, со следующего года запрещено усыплять животных, опасных для человека, и будет действовать обязательство по содержанию их в приютах бессрочно. При этом, как было отмечено, при принятии этих положений не было учтено отсутствие условий для содержания таких животных. Кроме того, в одной из статей федерального закона говорится, что подрядчики во время отлова животных должны снимать свои действия на видео, после поимки кошек и собак — их стерилизовать и вакцинировать, а после предусмотрен возврат на улицу, и эта процедура также должны быть зафиксирована на камеру. Это повлечет еще дополнительные расходы.

Участникам слушаний предлагается направить в Заксобрание свои конкретные предложения, с учетом которых будет подготовлено постановление с рекомендациями областному правительству.

ИСТОЧНИК KP.RU