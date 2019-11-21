2019-11-21T03:12:06+03:00
Общество

Прогноз погоды 21 ноября в Иркутске: днем до -12, ветер

По области — усиление ветра, метели
Мария КНЯЗЕВА
Поделиться:
Прогноз погоды 21 ноября в Иркутске: днем до -12, ветерПрогноз погоды 21 ноября в Иркутске: днем до -12, ветерФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

В Иркутске 21 ноября ожидается переменная облачность. Утром, по прогнозам синоптиков, может идти небольшой снег, днем пойдет умеренный снег. День обещает быть ветряным: метеорологи прогнозируют скорость потока воздуха 5-10 м/с, порывы до 15-17 м/с. Утром за окном будет -12...-14, в течение дня станет теплее всего на два градуса, до -10...-12.

- По области - переменная облачность, снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Днем в южных, верхнеленских районах скорость ветра 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели.

Температура в Приангарье в южных, центральных районах при облачной погоде -10...-15, в остальных районах области при натекании облаков будет холодно до -20...-25 градусов. Трудней всего придется жителям в Катангском и северо-восточных районах Иркутской области - там местами до -30.

На дорогах региона гололедица и снежный накат! Водители, будьте аккуратней за рулем, а, пешеходы, учитывайте, что при таких дорожных условиях тормозной путь у автотранспорта гораздо длиннее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Заберите коршуна»: раненную птицу спасли неравнодушные иркутяне
Пробки в Иркутске утром 21 ноября 9 баллов:заторы перед мостами и плотиной ГЭС
Второе поражение подряд: «Байкал-Энергия» проиграла сыктывкарскому «Строителю»
Гастролеров из Иркутска осудили за серию краж в Калужской области
Погоня со стрельбой: в Ангарске задержали пьяного водителя
На отлов и содержание одного бездомного животного в Иркутской области увеличат расходы до 3,6 тыс. рублей
Сергей Сокол: вопросы соцподдержки жителей и помощь муниципалитетам остаются самыми важными
Качал мышцы с помощью допинга: бодибилдера из Усолья-Сибирского осудили за контрабанду анаболиков
В Иркутске начались рейды по проверке общественного транспорта
В Иркутской области выбрали верный способ оплаты за вывоз мусора
Видео: пассажирский автобус ПАЗ загорелся на ходу в Братске
Продукция агрохолдинга «Саянский бройлер» вновь вошла в «100 лучших товаров России»
МЧС предупреждает: 21 ноября ожидается метель, лучше отказаться от дальних поездок