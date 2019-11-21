Прогноз погоды 21 ноября в Иркутске: днем до -12, ветер

СЕГОДНЯ 03:12 2019-11-21T03:12:06+03:00

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В Иркутске 21 ноября ожидается переменная облачность. Утром, по прогнозам синоптиков, может идти небольшой снег, днем пойдет умеренный снег. День обещает быть ветряным: метеорологи прогнозируют скорость потока воздуха 5-10 м/с, порывы до 15-17 м/с. Утром за окном будет -12...-14, в течение дня станет теплее всего на два градуса, до -10...-12.

- По области - переменная облачность, снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Днем в южных, верхнеленских районах скорость ветра 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели.

Температура в Приангарье в южных, центральных районах при облачной погоде -10...-15, в остальных районах области при натекании облаков будет холодно до -20...-25 градусов. Трудней всего придется жителям в Катангском и северо-восточных районах Иркутской области - там местами до -30.

На дорогах региона гололедица и снежный накат! Водители, будьте аккуратней за рулем, а, пешеходы, учитывайте, что при таких дорожных условиях тормозной путь у автотранспорта гораздо длиннее.

ИСТОЧНИК KP.RU