Второе поражение подряд: «Байкал-Энергия» проиграла сыктывкарскому «Строителю»

СЕГОДНЯ 20:55 2019-11-20T21:01:57+03:00

В выездном турне иркутяне проиграли две игры из двух

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В очередном выездном матче российской Суперлиги хоккеисты иркутской «Байкал-Энергии» уступили в гостях сыктывкарскому «Строителю» со счетом 3:4. Отметим, что этот матч проходил в Архангельске.

Первый тайм не порадовал болельщиков градом забитых мячей. Команды смогли лишь по разу поразить ворота друг друга. На 7-й минуте вперед команду из Республики Коми вывел Артем Лихачев. Отыгрались бело-синие лишь в самой концовке 45-минутки. Отличился форвард Евгений Волгужев.

Второй отрезок получился более результативным. Сначала соперники вновь обменялись точными ударами. У иркутян дубль оформил все тот же Евгений Волгужев. Ну а затем еще два мяча Сергея Шебонкина и Дмитрия Вахрушева принесли команде из Сыктывкара победу. Все, на что хватило иркутян, это отыграть еще один мяч в концовке усилиями Егора Егорычева.

С первого выездного турне нового сезона иркутская дружина возвращается, не набрав ни одного очка, и у болельщиков бело-синих появляется все больше вопросов к тренерскому штабу и игрокам нашей команды.

Следующий матч «Байкал-Энергия» проведет 27 ноября. Иркутяне дома скрестят клюшки с новосибирским «Сибсельмашем». Обращаем внимание, что эта встреча пройдет на стадионе "Труд".

ИСТОЧНИК KP.RU