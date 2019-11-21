Пробки в Иркутске утром 21 ноября 9 баллов:заторы перед мостами и плотиной ГЭС

СЕГОДНЯ 03:51 2019-11-21T03:55:32+03:00

Путь через все переправы с одного берега Ангары на другой будет сегодня не легким

Изменить размер текста: A A

Пробки в Иркутске утром 21 ноября — 9 баллов. На подъездных путях ко всем четырем переправам с левого берега реки Ангара на правый образовались заторы. Красным в приложении Яндекс. Пробки раскрашен Иннокентьевский мост и прилегающая к нему улица Сурнова.

Пробка у Глазковского моста начинается еще на Иркутном со стороны Ленинского района города. Со стороны м-на Синюшина гора затор образовался уже начиная с пересечения Маяковского с улицей Чайковского. Подъехать к Глазковскому мосту со стороны ж/д вокзала также будет не просто: по улицам Челнокова и Шмидта транспорт едет с очень низкой скоростью. Гоголя и Профсоюзная также раскрашены красным цветом.

Сложности у жителей Синюшиной горы возникнут если они решат ехать и по Академическому мосту. Путь до Академической развязки весь в заторах. Стоит отметить, что и улица Лермонтова не блещет с утра свободными полосами. Здесь также пробки. "Стоит" и улица Старо-Кузьмихинская.

А вот у плотины ГЭС причина затора довольна банальная ДТП. Авария произошла на пересечении улиц Захарова и Якоби. Пробка здесь от самого Юбилейного.

На правом берегу пробки на улицах Байкальская, Партизанская, Депутатская и Рабочего штаба.

ИСТОЧНИК KP.RU